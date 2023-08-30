Fahrettin Altun: 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz mesajın dimdik arkasındayız İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Altun, "101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız." dedi.

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Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

"Türk milleti, 30 Ağustos Zaferi ile kendisine asla zincir vurulamayacağını göstermiştir"

Altun yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bugün 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. Her bir karışı şüheda kanıyla sulanmış olan Anadolu’muz, 30 Ağustos Zaferi ile yeniden bizlere vatan kılınmış; bu şanlı zaferle birlikte kahraman milletimiz, zümrüdüanka misali bir kez daha küllerinden doğmuştur. Asırlar boyunca sahip olduğu iman ve kahramanlıkla, gösterdiği birlik ve beraberlik ruhuyla nice zorluklar, badireler atlatmış Türk milleti, 30 Ağustos Zaferi ile kendisine asla zincir vurulamayacağını, yurdunu hiçbir zaman alçakları uğratmayacağını, haysiyetinden ve şerefinden asla ve kat’a ödün vermeyeceğini tüm dünyaya tekraren göstermiştir.

"15 Temmuz’da milletçe yeniden gösterdiğimiz gibi ateşinden ve ışığından bugün de hiçbir şey kaybetmemiştir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Altun şöyle devam etti:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zafere taşınan kurtuluş mücadelemiz, yalnızca Türk milletinin bağımsızlığının değil emperyalizmin çelik zırhlı duvarları arasında ezilmek ve sömürülmek istenen mazlumların kurtuluşu için de mümtaz bir örneklik teşkil etmiş ve bu bağımsızlık ruhunu nice mazlum ulusa da aşılamıştır. Yaklaşık bir asır önce Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da yakılan bağımsızlık meşalesi, 15 Temmuz’da milletçe yeniden gösterdiğimiz gibi ateşinden ve ışığından bugün de hiçbir şey kaybetmemiştir. 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı’nda da dimdik arkasındayız. İstiklâl ve istikbal mücadelemizi her alanda, aynı kararlılıkla maziden atiye taşıyoruz.

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü ve daha müreffeh yarınlarına yürümektedir"

Türkiye Cumhuriyetinin güçlü yarınlara yürüdüğünü söyleyen Altun şunları söyledi: