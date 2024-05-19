Fahrettin Altun: 19 Mayıs, ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Altun mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.

AA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzerinden 105 yıl geçti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yıllardır olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta aynı coşku ile kutlanıyor.

Altun'dan 19 Mayıs mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"19 Mayıs sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs sadece bir tarih değil, aynı zamanda inancın, kararlılığın ve ebediyete kadar sönmeyecek bağımsızlık ateşinin sembolüdür." ifadesini kullandı.

"Gençliğimize olan inancımızı ve güvenimizi bir kez daha vurguluyoruz"

105 yıl sonra aynı ruhla ve heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü yarınlara yürüdüklerini, gençlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

Bu anlamlı günde gençliğimize olan inancımızı ve güvenimizi bir kez daha vurguluyoruz. Başta en kıymetli hazinemiz gençlerimiz olmak üzere, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)