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Fahrettin Altun, Antalyalı vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini paylaştı

Fahrettin Altun, Antalyalı vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalyalı bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini anlatan bir video paylaştı. Şahsın, "Bugüne kadar söz verdiği her şeyi yaptı." sözleri dikkat çekti.