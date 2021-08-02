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- Fahrettin Altun, Antalyalı vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini paylaştı
Fahrettin Altun, Antalyalı vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalyalı bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini anlatan bir video paylaştı. Şahsın, "Bugüne kadar söz verdiği her şeyi yaptı." sözleri dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 15:22
- Güncelleme : 02.08.2021 - 15:24
Antalya'nın Kalemler köyünde yangın nedeniyle mağdur olan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güven sosyal medyada yankı uyandırdı.
"SÖZ VERDİĞİ HER ŞEYİ YAPTI, BUNU DA YAPAR"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Twitter hesabından paylaştığı videoda, ''Köyünüzün yeniden inşa edileceğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna mağdur vatandaşın, ''Şimdiye kadar söz verdiği her şeyi yaptı. Burayı da yapar.'' demesi dikkat çekti.
ALTUN'UN PAYLAŞIMINA KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞMURU
Altun'un paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Antalyalı mağdur vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven dolu o sözleri...
Antalyalı vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güveni VİDEO