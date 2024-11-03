DHA

TRT World Citizen tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'İnsani Film Festivali' (İnsani Film Festivali) ödül töreni dün akşam Atatürk Kültür Merkezinde düzenlendi.

Film festivalinin ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, sanatçılar, yapımcılar ve sanatseverler katıldı.

Festivalin odağında insan insana ve günlük meselelere dikkati çeken Altun, "Bu festival, insanın haklarının korunmasının bolluğu, sosyal adaleti, barışı, çevre sorunlarının insan yaşamının öne çıkmasını sağlıyor. Bu festival bize insan enerjisinin ne denli önemli, merkezi hakikat olduğunu hatırlatıyor. İnsanlık bugün ne yazık ki büyük bir kıyımın odağında" diye konuştu.

"İSRAİL'İN AFFEDİLMEYEN İNSANLIK SUÇLARINI BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUM"

Gazze, Batı Şeria, El-Halil, Refah ve Cenin'de yaşananları hatırlatarak sözlerine devam eden Fahrettin Altun, "Son sığınaklarında, üzerlerine her gün tonlarca bomba yağan insanlardan faydalananlardan bahseden Altun, "Dahası kadim Beyrut bölgelerinden bahsediyorum. Zulmün taşınmaya çalışıldığı İslam'ın korunmasından bahsediyorum. Bugün bu kürsüden sesimizin ulaştığı herkese, tarihte 'katil devlet' olarak yazdırılan İsrail'in affedilmeyen insanlık suçlarını bir kez daha yüksek sesle haykırıyorum. İsrail bir soykırımcıdır, İsrail bir katildir ve biz var gücümüzle İsrail'in bu zulmüne son vermek, İsrail'in bu zulmünü kapsayan ve bu süreçte İsrail'in acılarını, bütün cürümlerini, tüm dünya çapındaki bütün olanaklarla, tüm iletişim, sanat olanaklarıyla göstermek için var gücümüzle hayatta kalmayı" kullandı.

'ONLAR BİRER SAYI DEĞİL'

Festivalin gündeminde insanın olduğunu hatırlatan Altun, "2023'ün 7 Ekim'inden bu yana güneş tam 393 kez doğdu. O gün bu yana, daha 1 yaşını bile görmemiş 786 bebek ölmüş. Son 393 kara günde, toplamda 17 bin 210 çocuk Gazze'de O gün bu yana, gökten ölüm yağan bombalar altında tam 11 bin 742 kadın can verdi. Gazze'de, toplamda 42 bin 885 insan nefes almıyor, 183 gazeteci, 1047 sağlık personeli ve 85 sivil savunma hizmetleri tamamlandı. İçinizden, 'Onlar sayısı değil, onlar insan' diyebiliyorum. Onlar birer sayı değil, insan. Her biri birer anne, baba, çocuk, eş, abi, kardeş… Aradan geçen bu 393 günde üzerlerine toplam 85 bin 500 ton yağan insanlar. Evsiz, havsız, camisiz, kilisesiz kalan ve vahşice "Katlanan insanlar" dedi.

'BÜTÜN BUNLAR AÇIK VE NET İNSANLIK SUÇUDUR'

Gazze'de başlayan katliamın bugün Türkiye'nin yakın coğrafyasında bir kelebek etkisi ile büyüdüğü ve sanatın birleştirici gücü altında insani değerleri savunmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Altun, "Bizler tam da bu süreçte şu hakikati var gücümüzle, yüksek sesle çığlık atmak durumundayız. Bütün bunlar açık ve net insanlık suçudur. Batılı müesses nizamdır, işlesin diye İsrail'i cesaretlendiren Batılı müesses nizamdır. Onlar suçludur ve biz haktan, hakikatten yana olan insanlar bu apaçık gerçeği her ne olursa olsun ortaya çıkmak durumundayız" diye konuştu.

"KÜRESEL ÇÖZÜM MEKANİZMALARI ÜRETİLEMİYOR"

Bugün gerçekleri yayınlayan sanatçıların, bilim insanlarının ne yazık ki yoğun mahalle baskısına maruz kaldığı, işlerinden kovulduğu ve toplumsal düzeyde izole edilmeye çalışıldığını belirten Altun, "Ne olursa olsun, hakikatin gür sesi her daim bu türden zulüm düzenleri bastırılmıştır, tarih bunun örnekleriyle doludur. Bizler, insanlık var oldukça, insan onuru var oldukça, vicdan var oldukça, küresel vicdani bedeller var oldukça yine bu zalimlerin ne oyuncularsa yapsınlar, tarihin çöp stoknesinin gönderileceğine göre ve bunun için mücadele ediyoruz" dedi.