Fahrettin Altun, destek kolisinden çıkan minik Cemre'nin notunu paylaştı

İletişim Başkanı Altun, yangınla mücadelede görevli personele gönderilen nota dair 'yeşil Türkiye' vurgusu yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadele sürerken, vatandaşlar da destek kolileriyle görev başındaki ekiplere yardım etmeye çalışıyor.

Mersin Aydıncık’a gönderilen bir koliden minik Cemre'nin notu çıktı.

"SAKIN ÜZÜLMEYİN"

Notta, görevli personele hitaben "Sakın üzülmeyin. Birlik olur yeniden yeşeririz biz. Ben her gece size dua ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Cemre'nin mektubuna ilişkin "Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme, sana yeşil bir vatan bırakacağız." denildi.

"BU ÜLKENİN BİR PARÇASI OLMAK NE BÜYÜK ŞEREF"

Paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Biz buyuz! Bu ülkenin, bu milletin bir parçası olmak ne büyük şeref. Birliğimiz hiçbir zaman bozulmayacak Cemre." notunu düştü.

Güçlü, müreffeh ve yeşil Türkiye vurgusu yapan Altun, "Gözlerinden öpüyorum Cemre kızım" diyerek mesajını sonlandırdı.

Paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.