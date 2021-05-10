Fahrettin Altun: İsrail'in zalim saldırılarına 'dur' demenin vakti

İletişim Başkanı Altun, Filistinlileri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa ve çevresindeki Filistinlilere yönelik zalim saldırıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak İsrail'e karşı tepkisini dile getirdi.

"'DUR' DEMENİN VAKTİ GELDİ"

Saldırılar karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yapan Altun, şu ifadelere yer verdi:

"İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."