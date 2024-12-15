Fahrettin Altun, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan gazetesi Ta Nea'ya konuştu.

Burada Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerine yönelik soruları yanıtlayan Altun, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

EGE DENİZİ'NE İŞARET ETTİ

İki ülke arasındaki anlayış gösterilmesi gereken meselelere ilişkin bir soru üzerine, kültürel mirasların muhafazasının daha fazla işbirliği ve empati gerektirdiğini belirten Altun, Parthenon mermerlerinin Yunanistan'a iadesi hususunda Türkiye tarafından verilen desteğin bu açıdan önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bir başka örneğin de Ege denizi olduğuna işaret eden Altun, şöyle konuştu:

Yunan kamuoyunun, Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını, Türkiye'nin de bu denizi uzun bir kıyı şeridiyle paylaştığını, Ege Denizi'yle ilgili meşru haklara ve hayati çıkarlara sahip olduğunu anlaması süreç için faydalı olacaktır.

Altun, böylesi bir anlayışın, Ege'deki tüm sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözülmesine de katkı sunabileceğinin altını çizdi.

YUNANİSTAN'DA YAŞAYAN TÜRK AZINLIKLARA DEĞİNDİ

Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığına yönelik muamele hususunda da karşılıklı anlayışın geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Altun, şöyle konuştu:

Türk azınlığı, tıpkı Türkiye'deki Yunan azınlığının sahip olduğu özgürlüklere benzer şekilde, seçilmiş dini liderlerinin resmen tanınmasını ve etnik kimliklerini herhangi bir yasal veya idari tepki korkusu olmaksızın ifade edebilme özgürlüğü istemektedir. Türk-Yunan Medya Forumu gibi girişimlerin, halklarımız arasında daha güçlü bağlar ve anlayış inşa edilmesinde hayati bir rol oynayabileceğinden eminim.

"İkili ilişkilerdeki diyalog ve 'sakin sular' görüntüsü, Yunanistan ve Türkiye hükümetleri üzerindeki iç baskı nedeniyle bozulabilir mi?" sorusu üzerine Fahrettin Altun, "iç baskı" ifadesiyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin sürdürülmesinden çıkar sağlayan çevrelerin kastedildiğini belirtti.

"BU İLERLEMEYİ SEKTEYE UĞRATMAK İSTEYENLERİN SAF DIŞI KALMALARINI SAĞLAYABİLİRİZ"

Süregelen diyaloğun ve işbirliğinin, bu çevreleri etkisiz kılma potansiyeline sahip olduğuna kati bir biçimde inandığını belirten Altun, gelecek nesillerin refahının, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Altun, devamında şu ifadelerde bulundu:

Karşılıklı anlayışı teşvik etmek, ticaret fırsatlarını genişletmek, halklar arası bağları derinleştirmek ve ortak refah için gayret göstermek herkesin yararına olacaktır. Bu hedeflere öncelik vermek suretiyle, bu ilerlemeyi sekteye uğratmak isteyenlerin, işbirliği ve barışa giden yolu engelleyemeyecek şekilde saf dışı kalmalarını sağlayabiliriz.

"NİHAYETİNDE SAHADAKİ GERÇEĞİ KABUL ETMENİN ZAMANI GELMİŞTİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon için BM tarafından belirlenen parametreleri kabul etmek için ne talep ettiğinin sorulması üzerine, federasyonun temelinde takriben 60 yıl süren sonuçsuz müzakerelerin ardından Türklerin, modası geçmiş ve yaşaması olanaksız federasyon modelinden rızalarını çektiğini aktardı.

Altun, BM'nin ve uluslararası toplumun, artık her iki tarafın da rızasını almayan bir çözüm modelinde meşru olarak ısrar etmesinin mümkün olmadığını kayda geçirdiğini anımsattı.

Fahrettin Altun, "Nihayetinde sahadaki gerçeği kabul etmenin zamanı gelmiştir. Bu gerçek, Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğudur. Tarih, bize ancak bu temelde bir çözümün başarılı olabileceğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiştir. Ne Kıbrıslı Türkler ne de Türkiye, bir 60 yılı daha heba etmek istemektedir." ifadelerinde bulundu.

6. YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİNDEN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Fahrettin Altun, gelecek yıl Ankara'da gerçekleşecek 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinden (YDİK) beklentilerin neler olduğu sorusu üzerine Altun, YDİK'in ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi daha da hızlandırma fırsatı sunacağını bildirdi.

Bu toplantıların, her iki tarafın hemen hemen tüm bakanlıklarını ilgilendiren geniş bir konu yelpazesini kapsadığına işaret eden Altun, son iki yıldır düzenli olarak bir araya gelen liderlerin yanı sıra birçok bakanının da mevkidaşlarıyla mevcut ve potansiyel işbirliği alanlarını ele alma imkanı bulacağını belirtti.

"Türk-Yunan ilişkilerinin gelişme düzeyine ilişkin ulaşmak istediğiniz çıta nedir?" sorusuna Altun, "Cevap basit, böyle bir çıta yok. Söz konusu Yunanistan ile ilişkilerin derinleştirilmesi olduğunda, bizim için sınır yoktur." yanıtında bulundu.

"BÖLGEMİZ VE ÖTESİNDEKİ ÇIKARLARIMIZ BÜYÜK ORANDA ÖRTÜŞMEKTEDİR"

Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na ortak aday göstermesine ilişkin bir sorusuna karşılık Altun, şu sözleri sarf etti:

AGİT'te Genel Sekreterlik ve Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörlüğü görevlerine ortak aday göstermemizin başarıyla sonuçlanmasının iki hususu açıkça ortaya koyduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi, bölgesel ve uluslararası platformlarda Türk-Yunan işbirliği ve dayanışması için büyük bir potansiyel olduğudur. İkincisi ise bu işbirliği ve ortak çalışmaların uluslararası toplum tarafından büyük takdirle karşılandığıdır. Esas itibarıyla, bu gayet doğal bir durumdur. Türkiye ve Yunanistan, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülkedir. Bizler hem Akdeniz hem de Avrupa halklarıyız. NATO müttefikiyiz. Günlük hayatlarımızda benzer alışkanlıklara sahibiz. Belirli konularda çözümlenmemiş farklılıklarımız olmakla birlikte, her iki ülkenin karşılaştığı zorluklar ile bölgemiz ve ötesindeki çıkarlarımız büyük oranda örtüşmektedir.

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