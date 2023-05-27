Fahrettin Altun'dan gençlere: Gençler, Türkiye Yüzyılı’nı başlatıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini paylaşarak gençlere seslendi. Altun, "Cumhurbaşkanımız’ın da dediği gibi; "Gençler, Türkiye Yüzyılı’nı biz başlatıyoruz, onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri içn sandığa gidecek.

İkinci tur seçimlerine artık sayılı saatler kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışında Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na olandan daha fazla.

Gençlerle de sık sık bir araya gelen ve önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeyi ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesini İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir kez daha dile getirdi.

Fahrettin Altun'dan gençlere çağrı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video yayınladı.

Gençlere çağrı yapan Altun videoya şu notu düştü;

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın da dediği gibi; “Gençler, Türkiye Yüzyılı’nı biz başlatıyoruz, onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz.”

"Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... 'Zaman bendedir ve mekân bana emanettir' şuurunda bir gençlik.” Tek Yürek"