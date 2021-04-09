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    Fahrettin Altun'dan, Mario Draghi'ye İtalyanca cevap

    İletişim Başkanı Altun, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine İtalyanca bir tweetle cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 00:47
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 01:07
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    Fahrettin Altun'dan, Mario Draghi'ye İtalyanca cevap

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah açıklamalarına tepkiler sürüyor.

    Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullanan İtalyan Başbakan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İtalyanca bir tweetle cevap verdi.

    "DİKTATÖR ARAYAN İTALYA TARİHİNE BAKSIN"

    Altun Draghi'nin açıklamasıyla sınırları aştığını söyleyerek, diktatör arayanların İtalya tarihine bakması gerektiğini söyledi.

    Altun, "İtalya’nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan’a “diktatör” diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun dan, Mario Draghi ye İtalyanca cevap #1

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