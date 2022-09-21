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- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında karar
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında karar
- 21.09.2022 - 13:50
- Güncelleme : 21.09.2022 - 14:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında karar çıktı.
Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davada tutuksuz yargılanan Özçağdaş ve avukatları katıldı.
Altun’u avukatları savundu
Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı.
Duruşmaya CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.
Müşteki avukatı cezalandırılmasını istedi
Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı, “Dosya kapsamı ve yapılan savunmalardan atılı suçun işlendiği anlaşılmaktadır. Sanık, kaçak yapının olduğu iddia ettiği vakıflar arazisinin yerini bile gösterememiştir. Tamamen siyasi ideolojilerle bu fiili gerçekleşmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.
Beraat etti
Suat Özçağdaş son savunmasında “Savcılık makamı tarafından atılı suçu işlemedim. İddiaları kabul etmiyorum, fotoğrafta bahçeli ev yok, boş arazi var. Daha önce hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmemiştim ama şimdi kabul ediyorum. Beraatimi istiyorum.” diye konuştu.
Mahkeme, Özçağdaş'ın beraatine karar verdi.
5 yıla kadar hapsi isteniyordu
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyordu.
İddianamede, sanık Özçağdaş'ın 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.