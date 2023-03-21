Fahrettin Koca açıkladı! 42.500 yeni sağlık personeli istihdamı yapılacak

Türkiye yaşanan afetlerin yaralarını sarmaya çalışıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan sel felaketi sonrasında devlet millet el ele yürütülen süreçte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda aksaklık olmamasına adına Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Bir yeni haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabında 42.500 sağlık yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını şu ifadelerle duyurdu:

KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.



Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.



42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.