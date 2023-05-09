Fahrettin Koca açıkladı! Adana Devlet Hastanesi açıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adana'da açılan yeni devlet hastanesinin ayrıntılarını anlattı.

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Türkiye 5 gün sonra sandığa gidiyor...

Adayların seçim çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.

Türkiye sağlık sektöründe başarılarından söz ettiriyor.

Afet ve salgın dönemlerinde duruşuyla ve çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek olan Türkiye sağlık sektörü bir yandan da hastaneleriyle gündeme geliyor.

Adana'ya yeni devlet hastanesi

Bu alanda şehir hastaneleri ve devlet hastaneleri kalitenin artırılmasında ana etken oldu.

Bir yeni şehir hastanesi de Adana'da açıldı.

200 yatak kapasiteli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin açıldığını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: