Fahrettin Koca açıkladı! Adana Devlet Hastanesi açıldı

Türkiye 5 gün sonra sandığa gidiyor...
Adayların seçim çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.
Türkiye sağlık sektöründe başarılarından söz ettiriyor.
Afet ve salgın dönemlerinde duruşuyla ve çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek olan Türkiye sağlık sektörü bir yandan da hastaneleriyle gündeme geliyor.
Adana'ya yeni devlet hastanesi
Bu alanda şehir hastaneleri ve devlet hastaneleri kalitenin artırılmasında ana etken oldu.
Bir yeni şehir hastanesi de Adana'da açıldı.
200 yatak kapasiteli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin açıldığını duyurdu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ HİZMETE AÇILDI 200 YATAK KAPASİTELİ. 48 polikliniği, 5 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 23. Koroner Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi, Palyatif Servisi, Kemoterapi özellikli hizmetleri arasında. Hastane 39.000 m² kapalı alana sahip.