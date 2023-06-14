Fahrettin Koca açıkladı! Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü ölüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında mantar zehirlenmelerine ilişkin uyarılarda bulunarak her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

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Fahrettin Koca, yeni kabinede yeniden Sağlık Bakanı görevine getirildi.

Bakan Koca, sağlık koşullarının daha yükseğe çıkmasının yanı sıra bir diğer yandan da olası hastalık durumlarına karşı sık sık uyarılarda bulunuyor.

Bunlardan biri de son günlerde fazlaca gündeme gelen mantar zehirlenmeleri.

Mantar zehirlenmesinde karaciğer nakli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü ifade etti.

"Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Genç kızın anne ve babasının da hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti: