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    Fahrettin Koca açıkladı! Okullarda maske zorunluluğu olacak mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda maske zorunluluğu olmayacağını belirtti.
    • 06.09.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:16
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    Fahrettin Koca açıkladı! Okullarda maske zorunluluğu olacak mı?

    Okullarda maske takma zorunluluğu olacak mı? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından netliğe kavuştu.

    Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Koronavirüs salgını gidişatına değinen Koca, hastaneye yatışların azaldığını söyledi.

    Okullarda maske zorunlu olacak mı?

    Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

    "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız.

    Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak.

    Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar."

    Fahrettin Koca açıkladı! Okullarda maske zorunluluğu olacak mı? #1


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