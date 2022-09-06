Fahrettin Koca açıkladı: Okullardaki maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda maske takma zorunluğunun kalktığını belirterek, “İsteyen takabilir” dedi. Bakan Koca, maymun çiçeğindeki vaka sayısı da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve yaptırdığı son testi negatif çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren Bakan Koca, “Hafif geçirdik, Yani bir grip gibi bile değildi, hafif bir soğuk algınlığı gibi geçti. Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım.” dedi.

“Eşim ve çocuklar 3-4 hafta önce geçirmişlerdi onlardan bulaşmadı, ancak Malazgirt programında yakalandım” diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

“Yeni dönemin gribi, artık koronavirüs”

“Altıncı dalga giderek azalmaya başladı, günlük 5-6 binlerin altına kadar indi, hastaneye yatışlar belirgin şekilde düştü. Bazı hastanelerimizde koronavirüs klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor.

Bu dalgadan sonra önce Avrupa’dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga Kasım-Aralık gibi yeniden olabilir. Artık koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken ileri yaşlarda, ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi, artık koronavirüs.”

Okullarda artık maske takmak zorunlu değil

Okullarda maske zorunluluğunun kalktığını belirten Koca, “Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız.

Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar.” dedi.

“12 maymun çiçeği vakası tespit edildi”

12 maymun çiçeği vakasının bulunduğunu aktaran Bakan Koca, “Geçen seferde söyledim. Maymun çiçeği bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor.” diye konuştu.