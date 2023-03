Fahrettin Koca afet bölgesinden son durumu açıkladı! Salgın riski yok

Haber Merkezi

Türkiye art arda yaşanan felaketlerle mücadele ediyor.

Kahrmanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 il büyük yıkıma uğradı.

Yaşanan depremin izleri silinmeye çalışılırken yeni bir felaket yaşandı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı etkisi altına alan sağanak yağışların ardından yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, afet bölgesinde salgın hastalıklara karşı tüm önlemlerini alıyor.

Öte yandan ekipler, afet bölgelerinde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan da provakatif iddialar ortaya atılıyor.

Ekiplerin çalışmalarını zorlaştıran iddialara bir yenisi daha eklendi.

Afet bölgesinde salgın olduğuna dair açıklama yapan vatandaşlara karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6 Şubattan beri, büyük bir afetin sonuçlarına karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadelede milletimizin desteği her yönüyle bizimledir, Devletimizin tüm imkânları buradadır. Bütün birimlerimiz hizmet için seferber, görev bilinci ile gece gündüz uyanık, gönüllülerin çabası ise tarihe geçecek bir sayfa.

Milletçe omuz omuza yürüttüğümüz bu süreçte, en büyük gayretimiz, bir an evvel, tüm yaralarımızı sarmak ve afetten etkilenen kardeşlerimizin, tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, bir an önce hayatın olağan akışına dönmek içindir. Bunun kolay olmadığının hepimiz farkındayız. Ancak durmadan, dinlenmeden gayret edeceğiz. Her bir vatandaşımızın acısını, günbegün hafifletebilmek için gerekenin yapıldığından emin olacağız. Aksi takdirde bu hayat, yerine getirilmemiş bir görev sebebiyle hepimiz için buruktur. Çünkü devlet, halkının sağlığından, saadetinden mesuldür.