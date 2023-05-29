Fahrettin Koca anneannesini kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze törenine katılan Koca, taziyeleri kabul etti.

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü...

Seçim sürecinde milletvekili adayı olmasa da AK Parti ve adayları için yoğun bir gündemden geçen Koca, vatandaşların gönlünde adeta taht kurdu.

Dünkü seçim sonuçları büyük bir sevinç yaşatırken Bakan, aldığı ölüm haberiyle hüzün yaşadı.

Anneannesini kaybetti

Koca'nın 88 yaşındaki anneannesi Sultan Yaylalı, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 25 gündür tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu'ya bağlı Acıkuyu Mahallesi'ne getirilen Yaylalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından mahalle kabristanlığında kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

Taziyeleri kabul etti

Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti.

Törene, Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Cenger, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.