Fahrettin Koca: Aşı sayısı arttıkça soru işaretleri azalacak

Sağlık Bakanı Koca, aşı programıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye, koronavirüs aşılama kampanyasında kısa sürede yüksek rakamlara ulaşarak, birçok ülkeyi geride bıraktı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı ve Bilgilendirme Platformu'ndaki son veriye göre, toplam yapılan aşı sayısı 4 milyon 190 bini geçti.

Birinci doz uygulanan kişi sayısının 3.6 milyonu, ikinci doz uygulanan kişi sayısının da 570 bini geride bıraktığı kaydedildi.

"HAYATIMIZDAKİ SORU İŞARETLERİ AZALACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaparak, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak."



