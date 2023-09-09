Fahrettin Koca: Bir yılda 2,8 milyon kanser taraması yapıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında 2 milyon 834 bin 15 kanser taraması yapıldığını açıkladı.

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan kanser tarama çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yıl birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 milyon 834 bin 15 tarama yapıldığını belirten Koca, "Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560'ı aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Verileri paylaştı

Meme kanseri tarama sayısının KETEM'de 833 bin 413, aile sağlığı merkezlerinde 12 bin 458 olduğuna işaret eden Koca, serviks kanseri tarama sayısının KETEM'de 458 bin 451, aile sağlığı merkezlerinde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısının KETEM'de 417 bin 591, aile sağlığı merkezlerinde 893 bin 451 olduğunu aktardı.

"6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı"

Koca, bu yılın tarama çalışmalarına ilişkin olarak, şu ifadeleri kullandı:

2023'ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 818 bin 664'ü KETEM tarafından, 525 bin 528'i aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, aile sağlığı merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558'dir. KETEM'de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, aile sağlığı merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505'tir.

Koca, ilk 6 ayda KETEM'de 224 bin 784, aile sağlığı merkezlerinde ise 454 bin 465 kolorektal kanser taraması yapıldığını da kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)