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    Fahrettin Koca: Gündemimizde okulların kapatılması yok

    Fahrettin Koca: Gündemimizde okulların kapatılması yok

    Bakan Fahrettin Koca, okulların kapanma ihtimaline yönelik yapılan asılsız haberlere yanıt verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.11.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 09:55
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    Sağlık Bakanı Fahretitn Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    Bakan Fahrettin Koca, paylaşımda okulların kapanması ihtimalinden söz edilen bir habere değindi.

    "HABER YANLIŞTIR"

    Haberin asılsız olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:

    "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır.

    "OKULLARIN KAPATILMASI GÜNDEMİMİZDE YOK"

    Bilim Kurulu'muzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar dileriz."

    Fahrettin Koca: Gündemimizde okulların kapatılması yok #1

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