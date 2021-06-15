Fahrettin Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık

Fahrettin Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık

Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama kampanyasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"92 DOZ FAZLA AŞI YAPTIK"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.