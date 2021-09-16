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    Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

    Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:31
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    Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

    "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

    4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız."

    Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı #1

    Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı #2

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