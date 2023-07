Fahrettin Koca: Kızılay insanımızın merhametinin tüzahürüdür

AA

Bugün Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu düzenlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kızılay Derneği'nin Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Türk Kızılayın kurulduğu günden beri asil bir merhamet ve karşılık gözetmeyen iyilik duygularının adı olduğunu ifade eden Koca, tüm dünyada Türkçenin en bilinen kelimelerinden bir tanesinin Kızılay olduğunu söyledi.

Kızılayın tüm gönüllülerine minnettar olduklarını vurgulayan Koca şu ifadeleri kullandı:

Kızılay gibi iyilik köprüsü olan ve merhamet duygusunu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumların insanla bağını geleceğe daima güçlü taşıdığını belirten Koca, şöyle konuştu:

Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır. Türkiye'de insan kalbine dokunacak başarı hikayeleri yazma imkanına Kızılay kadar sahip ikinci bir kurum olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama bir şartla, anlatmadığımız şeyin hikayesi olmaz. Yakın geçmişten, kendimizi yeterince anlatmadığımız veya buna pek fırsat bulamadığımız sonucunu çıkartmakta sanırım hemfikiriz.