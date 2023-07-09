Fahrettin Koca: Kızılay insanımızın merhametinin tüzahürüdür Kızılay Genel Kurulu'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Kızılay insanımızın merhametinin tüzahürüdür" dedi.

AA

Bugün Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu düzenlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kızılay Derneği'nin Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna katıldı.

Türk Kızılayın kurulduğu günden beri asil bir merhamet ve karşılık gözetmeyen iyilik duygularının adı olduğunu ifade eden Koca, tüm dünyada Türkçenin en bilinen kelimelerinden bir tanesinin Kızılay olduğunu söyledi.

"Kızılay insanımızın vicdanının ifadesi, merhametinin tezahürüdür"

Kızılayın tüm gönüllülerine minnettar olduklarını vurgulayan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu minnettarlık Kızılay kadar eskidir. Kızılay, dünyadaki mazlum ve mağdurların, yardıma muhtaçların karşısında, insanımızın vicdanın ifadesi, merhametinin tezahürüdür. Ülkemizde ise insanımızın güvence olarak gördüğü güçlü geleneğe sahip bir kurumdur.

"Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında"

Kızılay gibi iyilik köprüsü olan ve merhamet duygusunu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumların insanla bağını geleceğe daima güçlü taşıdığını belirten Koca, şöyle konuştu: