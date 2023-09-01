Fahrettin Koca: Genel bir salgından söz edemeyiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Kuduz aşısı açısından bir sorunumuz yok" dedi. Koca salgınla ilgili ise "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Mardin Valiliği önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalar yaptı.

Kritik konulara değinen Bakan Koca, başıboş sokak köpeklerinden dolayı yaşanan kuduz riskiyle alakalı konuştu.

Kuduz aşısına değinen Fahrettin Koca, "Kuduz aşısı açısından bir sorunumuz yok." dedi.

Koca ayrıca, salgınla ilgili söylemlere de son noktayı koyarak, "Bir salgından söz edemeyiz" dedi.

"Genel bir salgından söz edemeyiz"

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Yer yer bölgesel şebekeden su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz sahada analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Bir salgın, genelde bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. "

E-Reçete düzenlemesi

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi.

Merdivenaltı estetikleri hakkında

Merdivenaltı yerlerdeki estetik operasyonlarla ilgili konuşan Koca, "Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konmasında affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Bunu asla affetmiyoruz." dedi.

Telemedicine hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Özellikle online, uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan; gerektiğinde uzaktan rapor ve tetkiklerini önceden talebi yaparak sonucu göstermek için hastaneye gelişi mümkün mertebe ortadan kaldırmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı." ifadelerini kullandı.