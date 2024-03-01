Fahrettin Koca paylaştı: Antalya Şehir Hastanemiz yarın açılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği Şehir Hastanelerimizin 24’üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türk halkına yeni bir hizmet daha sunuluyor...

Antalya'nın Kepez ilçesinde 372 bin metrekarelik bir alana inşa edilen, şehrin ilk ve tek şehir hastanesi, yarın kapılarını açıyor.

Son teknoloji medikal ekipmanlarla donatılan bu kompleks, temelinde yer alan izolatörler sayesinde deprem riskine karşı güvenli bir bölge hastanesi olarak öne çıkıyor.

1400 yatak kapasitesi var

Sağlık personeli kadroları tamamlandıktan sonra kısa süre içinde hasta kabulüne başlanacak.

1400 yatak kapasitesine sahip olan bu hastane, genel hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, onkoloji hastanesi ve kalp damar hastanesi gibi birçok birimi bünyesinde barındıracak.

246 yoğun bakım yatağına ek olarak, 300 poliklinik ve 43 ameliyathaneyle birlikte, 3 bine yakın aracın park edebileceği geniş bir otopark da mevcut.

Bakan Koca: Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği bir hastane daha açılıyor

Sosyal medya hesabından Antalya Şehir Hastanesi'nin tanıtımının yer aldığı bir videoyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği Şehir Hastanelerimizin 24’üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor.

Depreme dayanıklı bölge hastanesi

Hastane, turizm kentinin yanı sıra Isparta ve Burdur’dan da hasta kabul ederek bölge hastanesi olarak hizmet verecek.

Son teknolojik cihazlarla verilen hizmet nedeniyle hastane sağlık turizmine de hizmet verecek.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki büyük deprem sonrası önemi bir kez daha anlaşılan sismik izolatörler, hastane inşasında kullanıldı. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek.

Hastane temelinde bırakılan boşluklar sayesinde izolatörler, deprem anında binayı dört yana 32'şer santim hareket ettirebilecek.

Esneme sayesinde binanın hasar riski en aza indirilmiş olacak.