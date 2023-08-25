Fahrettin Koca'dan Ali Sabancı ve eşinin sağlık durumu hakkında açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

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Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

İlk müdahalenin ardından Ali Sabancı, Bodrum'a getirildi. Bodrum'a getirilen Ali Sabancı'nın ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı ise saat 11.30'da babası Aydın Doğan'ın özel uçağı ile Bodrum'dan İstanbul'a nakledildi.

Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabancı çiftinin son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.