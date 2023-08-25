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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı tekne kazası yaptı Abone Olun

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı tekne kazası yaptı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarpan ünlü çift, ağır yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sabancı ve Doğan ailesi kötü bir haberle sarsıldı... Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için tekneleriyle açılmıştı. Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza geçirdiği öğrenildi. Zodyak botla adaya çıkarken kayalıklara çarptılar Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçiren Sabancı çifti, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Ali Sabancı'nın durumu ağır Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek özel bir hastaneye nakledildi. Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler aldığını belirtti. Ayrıca Ali Sabancı'nın yoğun bakımda olduğu da öğrenildi. Vuslat Doğan Sabancı hayati tehlikeyi atlattı Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı da saat 11.30'da babası Aydın Doğan'ın özel uçağı ile Bodrum'dan İstanbul'a nakledildi. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı hayati tehlikeyi atlattı.

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