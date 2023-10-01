Fahrettin Koca'dan Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama Ankara'daki patlamaya ilişkin yaralanan polisler hakkında bilgi veren Fahrettin Koca, "Patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır" dedi.

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Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu bölgede, terör saldrısı gerçekleştirildi.

Saldırıda teröristlerden birisi kendisini patlatırken, diğeri ise güvenlik güçleri tarafından etksiz hale getirildi.

Teröristleri etkisiz hale getiren iki polis memuru ise yaralandı. Yaralıların son durumuna ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, yaralanan polis memurlarının durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya şu sözlerle devam etti;

"Olay yerine hemen 5 ambulans ve 1 motorize ekip ulaştı"