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    Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih sürecinin başladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 18:47
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    Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine iliişkin açıklama geldi.

    Resmi Twitter hesabından atamanın detaylarını paylaşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

    "1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 DOKTORUN GÖREV YERLERİNİN belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci https://pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca dan doktorlara atama müjdesi #1


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