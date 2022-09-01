- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi
Fahrettin Koca'dan doktorlara atama müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih sürecinin başladığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 18:39
- Güncelleme : 01.09.2022 - 18:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine iliişkin açıklama geldi.
Resmi Twitter hesabından atamanın detaylarını paylaşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
"1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 DOKTORUN GÖREV YERLERİNİN belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci https://pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.