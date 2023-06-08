Fahrettin Koca'dan Mehmet Şimşek'e ziyaret Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret ederek başarı diledi.

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Hükümet yeni dönem çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine üyeleri görevlerini devraldı.

Kabinenin değişmeyen ismi, başarılı bir dönemi geride bırakarak yeni dönemde de göreve layık görülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun bir aradan sonra tekrar kabineye dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Koca o anları Twitter hesabından paylaştı.

"Kendilerine başarılar diledim"

Koca paylaşımında, "Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alan Sn. Mehmet Şimşek’i makamında ziyaret ederek kendilerine başarılar diledim. Türkiye Yüzyılı hedefimizde, milletimize hizmet aşkıyla, birlikte büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.