Fahrettin Koca'dan sağlıkçıları heyecanlandıran paylaşım

Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin düzenlemenin yayınlanma tarihinin yaklaştığını belirten Bakan Fahrettin Koca, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yeni düzenlemede geri sayım başladı.

Gündeme gelen konu için devam eden çalışmalar hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık sosyal medya hesaplarından bilgi veriyor.

Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, yeni bir yönetmelik hazırlandığını adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandıklarını söylemişti.

15 Ağustos'ta devreye girecek



Koca, "Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını vermişti.

Yayınlanma günü yaklaşıyor

Koca, süreç yaklaşırken artan heyecana karşı paylaşımlarını da artırdı.

Daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapan Koca güzel haberi yine Twitter'dan duyurdu.

"Yönetmeliğin yayınına az kaldı"

Sağlık Bakanı son paylaşımında, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadesini kullandı.





"Sizden önce okuyanlar böyle diyor"



Konuya ilişkin ikinci bir paylaşım yapan Koca, “Resmi Gazete’nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı.' Sizden önce okuyanlar böyle diyor." ifadelerine yer verdi.

Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik 15 Ağustos'ta devrede HABERİ