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    Fahrettin Koca’dan Şanlıurfa’ya aşı uyarısı

    Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa’daki düşük aşı oranına dikkat çekti. Bakan Koca, şehrin hala kırmızı renkte olan tek il olduğunu belirtti.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 10:26
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    Fahrettin Koca’dan Şanlıurfa’ya aşı uyarısı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan sık sık yaptığı paylaşımlarla, hastalıkla mücadelede aşının önemi hakkında vatandaşları uyarıyor.

    AŞI ORANI DÜŞÜK, RİSK ORANI YÜKSEK

    Bakan Koca, yaptığı bir paylaşımla Şanlıurfa’daki aşılanma oranının düşük olmasına dikkat çekti.

    Kentin hala yüksek riskli kategoride, kırmızı renkte olduğunu belirten Koca, aşı oranının düşük, risk seviyesinin yüksek olduğunu belirtti.

    Fahrettin Koca’dan Şanlıurfa’ya aşı uyarısı #1

    “YAKINLAR, BÖYLE YERİNDE UYARILAR İÇİN DE VAR”

    İlk doz aşının da önemine dikkat çeken Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    “Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.”

    Fahrettin Koca’dan Şanlıurfa’ya aşı uyarısı #2

    Fahrettin Koca’dan Şanlıurfa’ya aşı uyarısı #3

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