Fahrettin Koca'dan yeni dönem mesajı: Görevimizde yeni döneme başladık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden getirildiği görevinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık" ifadelerini kullandı.

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Türkiye yeni döneme başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Yeni kabinede Sağlık Bakanı yeniden Fahrettin Koca oldu.

Koca, salgın döneminde ve depremlerin ardından yaptığı işlemlerle adından sıkça söz ettiren bakan olarak tanındı.

Sağlık sisteminde yapılan çalışmalara her geçen gün bir yeni uygulama ekleniyor.

Bu kapsamda da Şehir Hastaneleri yükseliyor.

"Görevimizde yeni döneme başladık"

Koca yeniden bakan olmasının ardından sosyal medya hesabında yeni dönem mesajı verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: