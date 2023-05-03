Fahrettin Koca'nın konuşması sırasında babası duygulandı

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Seçim çalışmaları tüm yurtta devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vekil adayı olmasa da AK Parti kampanyasına omuz veriyor.

Bakan Koca bu kapsamda baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesindeydi.

Koca burada çeşitli temaslarda bulunurken toplanan kalabalığa da hitap etti.

Sağlık Bakanı'nı dinleyenler arasında babası Hasan Koca da vardı. Bakan oğlunun konuşmasını gururla dinleyen Hasan Koca'nın duygulandığı görüldü.

Hasan Koca'nın gururla etrafına baktığı anlarda Bakan oğlu, çocukluğunu nasıl geçirdiğini anlatıyordu.

Babasının yanında çıraklık yaparak bu günlere geldiğini söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu:

"Ben bugün baba ocağındayım. Bu topraklarda bakkal olan babamın çıraklığını yaparak bu günlere geldim.



Bu topraklara hizmet etmek boynumun borcu. Bakanlık dönemimde sizleri mahçup edecek hiçbir şeye imza atmadım. Allah da nasip etmesin.



Orta okulu bitirdikten sonra eğitim için Bursa'ya gittim. O dönemde bu imkanlarımız yoktu.



Bu çerçevede burada ağırlıklı kardeşlerimizin yurt dışı eğilimi olduğunu biliyoruz. Am a zeki olan evlatlarımızın da çok olduğunu biliyoruz. O yüzden Kulu'muza bir fen lisesi açılması gerektiğini düşündüm."