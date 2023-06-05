Fahrettin Koca'ya bakanlık girişinde alkışlı karşılama

İHA

Türkiye Yüzyılı başladı.

Seçimin ardından 17'nci zaferi elde eden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi açıklandı.

Dün başlayan devir teslim törenleri bugün de devam ediyor.

Kabinenin değişmeyen ismi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde bakanlık girişinde çok sayıda çalışan tarafından alkışlarla karşılandı.

Burada tebrikleri kabul ederken fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için.