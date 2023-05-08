Fahrettin Koca'ya İstanbul'da hastane ziyaretinde yoğun ilgi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hastane çevresinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çektirdi.

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Türkiye tarihi seçimleri için son 6 gününde...

Seçmenin heyecanı sokağa da yansıyor.

Hükümetin en başarılı bakanlarından biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden aday olmasa da seçim sürecinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kampanya sürecindeki çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Koca, bu kapsamda İstanbul'daki programına devam ediyor.

Fahrettin Koca, İstanbul'da vatandaşlarla bir arada

Koca, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde hastane caddesinde aracından inen Koca, vatandaşlarla selamlaştı.

Yoğun ilgi ile karşılaşan Koca, ilerlemekte güçlük çekti.

Bakan Koca ile karşılaşanlar etrafını sararken Bakan da vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.