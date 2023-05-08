ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimleri için son 6 gününde...

Seçmenin heyecanı sokağa da yansıyor.

Hükümetin en başarılı bakanlarından biri olan Fahrettin Koca, yeniden aday olmasa da seçim sürecinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kampanya sürecindeki çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Koca, bu kapsamda İstanbul'daki programına devam ediyor.

Fahrettin Koca, İstanbul'da vatandaşlarla bir arada

Koca, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde hastane caddesinde aracından inen Koca, vatandaşlarla selamlaştı.

Yoğun ilgi ile karşılaşan Koca, ilerlemekte güçlük çekti.

Bakan Koca ile karşılaşanlar etrafını sararken Bakan da vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Fahrettin Koca'ya İstanbul'da hastane ziyaretinde yoğun ilgi
Fahrettin Koca'ya İstanbul'da hastane ziyaretinde yoğun ilgi
Fahrettin Koca'ya İstanbul'da hastane ziyaretinde yoğun ilgi
Fahrettin Koca'ya İstanbul'da hastane ziyaretinde yoğun ilgi