Fahri trafik müfettişliği yapan 2 ünlü isim yaş sınırına takıldı Fahri trafik müfettişi olan ünlü isimler Metin Akpınar ve Erman Toroğlu’nun getirilen yeni yaş düzenlemesinin ardından görevlerinin sona erdiği öğrenildi.

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Kestikleri trafik cezalarıyla vatandaşları kızdıran fahri trafik müfettişleriyle ilgili düzenlemeye gidildi.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Park yeri cezası yazma hakları kaldırılan fahri trafik müfettişleri, yönetmeliğe göre artık 70 yaşından büyük olmayacak.

70 yaşının üzerinde olmayacak

Uluslararası yol güvenliği uzmanı ve 10 yıllık fahri trafik müfettişi Tülay Korkmaz da, fahri trafik müfettişliğine 70 yaş sınırı getirildiğini söyledi.

Kanal D Ana Haber'e konuşan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Korkmaz "Biz para karşılığı değil gönüllü olarak gördüğümüz cezaları yazabiliyoruz. Bunu devlet belirliyor bize. 70 yaş sınırı geldi ve artık senede 2 defa eğitim olacak. Buna katılmayanların müfettişliği iptal olacak. Kasti işlem varsa bunların da müfettişliği iptal oluyor." dedi.

Erman Toroğlu ve Metin Akpınar yaş sınırına takıldı

Korkmaz daha sonra iki ünlü ismin fahri trafik müfettişliğinde yaş sınırına takıldığını söyledi.

Bu iki ismin ise Erman Toroğlu ve Metin Akpınar olduğu öğrenildi.

Korkmaz hem Toroğlu hem de Akpınar'ın 79 yaş kriterine takıldıkları için müfettişliği iptal edilen ünlüler arasında olduğunu belirtti.