Faik Öztrak: Bize ulaşan verilere göre tabloyu olumlu görüyoruz Türkiye seçimini yaptı, oylar sayılmaya başlandı. Oyların açılmasının ardından ilk açıklama CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye seçimini yaptı, sonuçlar gelmeye başladı. Sonuçların gelmeye başlaması ile beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğü görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürmesinin ardından da ilk açıklama CHP'den geldi. Açıklamayı ise kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Faik Öztrak, sonucu olumlu gördüklerini ve Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını belirtti. "Bize ulaşan verilere göre tablo olumlu" İlk sonuçlara göre açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sandık başındaki sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürüp sonuçları bize hızla ulaştıracaklar. Şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamaları yapmaya başlayacağız."