Faik Öztrak: Disney+ için boykot çağrısı yapacağız

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Türkiye'de yayın hayatına başladıktan sonra yerel içerikler de üretmeye başlayan dijital platform Disney+, 29 Ekim'de yayınlanması beklenen Atatürk dizisinden vazgeçti.

Ermeni lobilerinin baskısıyla atıldığı iddia edilen bu adıma Türkiye'den, başta hükümet yetkilileri olmak üzere tepki yağdı.

Resmi kurumların yaptırım uygulamasının da gündeme geldiği olaya ilişkin, her fırsatta Atatürk'ü siyasi rant için kullanan CHP daha yeni sessizliğini bozdu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısının bir bölümünü de bu konuya ayırırken atacakları adımı açıkladı.

Öztrak, karardan geri dönülmezse boykot çağrısı yapacaklarını belirtti.

CHP Sözcüsü şöyle konuştu:

"Ülkemizde de yayın yapan Disney+ adlı platformun; Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, Ebedi Önderimiz Atamızın hayatını anlatan bir diziyi Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle bu yıl 29 Ekim’de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından, vazgeçtiklerine dair açıklamalarını değerlendirmek istiyorum.



Dün bu platformun yöneticileri, dizinin sadece ülkemizde Fox TV’de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladılar. Bu kararın, bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısıyla alındığı iddiaları var.



Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler ülkeler ve halkları arasında, barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ayrıca biz bu kuruluşun, ABD ve Avrupa’daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir.



Örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz."