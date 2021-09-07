Kayseri'de ortaya çıkan 'para karşılığı falaka' olayına tepki gösteren Hakan Ural, "Yaptığı sapıklık değilse herkes kafasına göre ayak tokatlasın" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığında anlaşarak ayaklarını bağlayıp falakaya yatıran Erkan T., Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Kargo çalışanı Erkan T., kadınlara eziyet ettiği görüntülerinin ortaya çıkmasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

"FENOMENLİK İÇİN YAPTIM, SUÇ OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Erkan T., ifadesinde ise evli olduğunu belirterek "Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Bu videoları çekerek internet fenomeni olmak ve para kazanmak istiyordum. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim." dedi.

HAKAN URAL CANLI YAYINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yaşanan skandal olay Kanal D ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında masaya yatırıldı.

Hakan Ural, Erkan T.'nin ifadesi üzerine olayla ilgili tepkisini dile getirdi.

Falakacı sapık Hakan Ural'ı çıldırttı

"DALGA GEÇİYOR, ADAM SAPIK"

Erkan T.'nin iki çocuk babası olduğunu vurgulayan Hakan Ural, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir şey. O çocuklar ona baba diyor. Bunun suç olduğunu bilmeye bilmeye herkesi öldürürsün, katledersin. Dalga geçiyor fenomen olacağım diye, adam sapık.

"FALAKAYA YATIRACAĞIM DER GÖZÜNÜ BAĞLAR KESER"

Kızım sen bu adamı ne tanıyorsun, adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni. Karım bana dese seni bağlayacağım hayırdır derim. Beni doğrasan ben bağlı bağlı nasıl kurtulacağım. O an duygusu patlar, hazır gelmişken bunu doğrayayım der.

"SAPIKLIK DEĞİLSE HERKES AYAK TOKATLASIN"

İnsanlar o sapkınlıklarını ve anormalliklerini kayda alıp, herkese açık yerde yayınlamak istiyor korkunç bir şey. Bu duygu tıbben sapıklığa giriyor mu, girmiyorsa herkes kafasına göre ayak tokatlasın. Sen bu adama sapkınlıktan işlem yapacaksın.

"KARISINA ÇOCUĞUNA ZARAR VERMEYECEĞİ NE MALUM"

Hangi akıl mantık ve bilim adamı bu boyutta sapıklaşmış bir adamın karısına çocuğuna zarar vermeyeceğinin garantisini verebilir bana. Yarın karısını, çocuğunu doğramasını mı bekleyeceksin."

Kayseri'de kadınlara para verip falakaya yatıran kargo çalışanı VİDEO