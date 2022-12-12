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    Faslı öğrenci su altında tur kutladı

    Su ürünleri öğrencisi milli takımının Katar’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükselmesini 25 metre derinlikte bayrak açtı.
    • 12.12.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 10:51
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    Faslı öğrenci su altında tur kutladı

    Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkan Fas, taraftarını coşturdu.

    Farklı kutlamalarıyla gündeme gelen taraflarların kutlamasına bir yenisi daha eklendi.

    Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehdi Bili, ülkesinin milli takımının yarı finale yükselmesini farklı bir kutlama etkinliğine imza attı.

    25 metre derinlikte bayrak açtı

    Su Altı Topluluğu’yla birlikte Kemer’de eğitim dalışı yapan öğrencilerden Bili, ülkesinin bayrağını yaklaşık 25 metre derinlikte açarak kutlama yaptı.

    Türk ve Fas bayrağını su altında sallayan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

    Su altına maskesini açtı

    Hızını alamayan Bili, bir süre solunum maskesini çıkarıp ülkesinin bayrağını uzun süre su altında taşıdı.

    Faslı öğrenci su altında tur kutladı VİDEO

    "Kimse gruptan bile çıkacağımıza inanmıyordu"

    Farklı bir kutlama yapmak için su altında bayrak açmayı tercih ettiklerini ifade eden Bili, "Bizi mesleğimiz dalmak, çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim bayrağımızın yanında Türkiye bayrağını da açtık. Kimse gruptan bile çıkacağımıza inanmıyordu. Ama biz bu şampiyonada kupayı almak istiyoruz. Oyuncularımız bizleri çok mutlu etti." dedi.

    Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, maçı birlikte izlediklerini ve herkesten farklı bir kutlama yapmak için su altında bayrak açmayı tercih ettiklerini kaydetti.

    Faslı öğrenci su altında tur kutladı #1

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, Bili ve arkadaşlarının su altında açtıkları bayrak ve kutlama etkinliği su altı kamerasına yansıdı.

    Faslı öğrenci su altında tur kutladı #2

    Faslı öğrenci su altında tur kutladı #3


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