Fast food devi KFC Türkiye’ye geri dönüyor! İşte açılış tarihi

Fast‐food denince akla ilk gelen isimlerden biri olan KFC, Türkiye’ye dönüş hazırlıkları yapıyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan franchise krizi sonrası tamamen kapanmış; Türkiye pazarı sessizliğe bürünmüştü.

ABD merkezli fast food devi Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranları için İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Türkiye pazarına dönüş için yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Yum! Brands, Türkiye'de yeme içme sektöründe faaliyet gösteren HD Holding ile yeni bir anlaşma imzalandı. HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markalarıyla hizmet veren şirket, KFC'nin Türkiye işletmecisi olarak faaliyet zincirini genişletecek.

O TARİHTE AÇILIYOR

Ülkenin en büyük yerli restoran zincirlerinden biri olan HD Holding ile el sıkışan marka, bu ortaklık sayesinde yeniden yapılanma sürecini çok daha sağlam adımlarla yürütecek.

Planlamalara göre ilk şubeler 2025 yılının sonuna doğru kapılarını açacak. Böylece uzun süredir Türkiye’den uzak kalan KFC, “özel baharatlı kızarmış tavuk” lezzetini özleyen müşterileriyle tekrar buluşacak.

Bu dönüş sadece bir restoran açılışı olarak değil, aynı zamanda Türkiye fast‐food sektöründe yeni bir rekabet dönemi olarak değerlendiriliyor.