Fatih Altaylı vatandaşları oy vermeye davet etti: 'Seçime ilgi ve katılım çok düşük' Gazeteci Fatih Altaylı seçime ilgi ve katılımın düşük olduğunu belirterek vatandaşları oy vermeye davet etti.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17.00'de sona erecek oy verme işlemi öncesi vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nın yarıştığı seçimlerde en fazla oyu alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. İkinci tur seçimlerinde oy kullanan seçmen sayısının ilk tura oranla daha düşük olduğu haberleri sosyal medyada yer alıyor. Gazeteci Fatih Altaylı'da buna değinerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve vatandaşları oy vermeye davet etti. Fatih Altaylı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Seçime ilgi ve katılım çok düşük. Demokrasi kalitesi yüksek kurumları güçlü ülkelerde böyle olması normal ama bizdekinin nedeni o olmasa gerek. Haydi sandığa. Haydi. Kaldırın poponuzu."