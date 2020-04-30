Fatih Altaylı'nın inanç vergisi konulsun önerisi

Almanya'da kilise vergisi olduğunu hatırlatan Altaylı, Türkiye'de de camiye gidenlerin ödemesi için inanç vergisi konulabileceğini yazdı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Diyanet vergisi" başlıklı yazısında yeni bir vergi önerisinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde "Eşcinsellerden vergi almayın" önerisine açıklık getiren Altaylı, "Olur mu öyle şey. Ben sadece Diyanet payı alınmasın dedim." dedi.

"CAMİLERİ KULLANMAYANLAR BU VERGİYİ ÖDEMESİN"

Habertürk yazarı, "Hatta daha da açık bir teklifim var." diyerek yazısına şöyle devam etti: "İnanç vergisi” diye bir vergi koyulsun. “Ben inançlı değilim” diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin. Çünkü bazıları diyor ki, “Almanya’da kilise vergisi var”. Doğru var. Hristiyanım diyenler, kiliseye gidenler veriyor."