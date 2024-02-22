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Yerli ve milli savunma sanayiinde son yılarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor..

Türkiye, bugün bir hedefine daha ulaştı..

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

Ve KAAN, bugün gökyüzüyle buluştu..

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, büyük takdir topladı..

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından muhalif isimlerin daha önce konuyla ilgili söyledikleri hatırlandı.

Bunlardan bir tanesi Fatih Altaylı idi.

"Uçamaz", "Hayal satmayın" diyordu

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk tanıtımı yapıldığı zaman uçacağına inanmadığını belirten Altaylı, iktidara "İnsanları kandırmayın, hayal satmayın" diyerek KAAN üzerinden yüklenmişti.

Altaylı şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir tane uçak var, tak tak tak gidiyor, tekerlerine motor koymuşlar öyle mi gidiyor bilmiyoruz. Tamam Milli Muharip Uçak olsun da e daha uçmuyor bu. Daha yerden tekerlerini 10 santimetre bile kesmedi.



Belki 2030'da deneme uçuşuna başlayacak. Belki 2035'te..



E tamam da motor nerede? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor, 15 senedir bitiremedi daha. Niye yalan söylüyorsun!



De ki "Biz yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz". Yalana gerek yok. Çünkü büyük yalanlar büyük hayal kırıklıkları. İnsanlara hayal kurdurmak iyi bir şeydir ama hayal satmak kötü bir şey.