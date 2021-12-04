Fatih Dönmez: Amacımız madenlerin zenginleştirilmesi, ithalatın azaltılması

Bakan Dönmez, madencilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Temel amacımız; ülkemizdeki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı bir açıklamada, madenciliğin dünyanın en zorlu mesleklerinden biri olarak kabul edildiğini, madenciliğin Türkiye’nin milletin kalkınması için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

“Siz madenci kardeşlerimin başarılı çalışmalarıyla gelişen madencilik sektöründe temel amacımız; ülkemizdeki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak.” ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, madenlerin, madencilerin sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluştuğuna dikkat çekti.

“VARLIĞINIZ BİZE DAİMA GÜÇ KATIYOR”

Bakan Dönmez açıklamalarında, “Emeğinizle ortaya çıkan ürünler evlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, sanayimiz ve teknolojimizde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Varlığınız bize daima güç katıyor.” ifadelerine yer verdi. “Madenleri katma değerli ürünlere dönüştürmemiz gene madencilerimizin emek ve çabalarıyla olacak.” dedi.





’90 MADEN TÜRÜNDEN 80’İ TÜRKİYE’DE’

Dönmez, dünyada üretimi yapılan 90 maden türünden 80’inin Türkiye’de de bulunduğunu belirtti.

“Maden rezervlerine sahip olmak güçlü bir madencilik ülkesi olmak için yeterli olmuyor. Madenleri işleyebilecek teknolojiye ve sisteme sahip olmamız ve madenleri katma değerli ürünlere dönüştürmemiz gene sizlerin emek ve çabalarıyla olacak” değerlendirmesini yapan Dönmez, Türkiye’nin dünyaya ham maddenin yanı sıra yüksek teknoloji uç ürünlerin de ihraç edeceğine vurgu yaptı.

“BU MİLLİ MÜCADELENİN GERÇEK KAHRAMANLARI MADENCİLERİMİZDİR”

Dönmez, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu milli mücadelenin gerçek kahramanları sizlersiniz. Ülkemizin dört bir yanında yaklaşık 150 bin maden işçimize doğrudan istihdam sağladık. Sizin güvenliğiniz bizim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Her bir madencimizin iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, sağlık kontrollerini aksatmadan çalışmalarını sürdürmelerine ve madencilerimizin branş eğitimlerini almalarına katkıda bulunacağız. Madencilik faaliyetlerinin salgın döneminde kesintiye uğramadan büyük özverinizle çalışmalarınıza devam ettiğinizin ve aldığınız büyük sorumlulukların farkındayız. Geriye dönüp baktığımızda, madencilik sektörü ile ilgili attığımız tüm bu adımların ülke ekonomimizde kalıcı faydalar sağladığını görmekten son derece mutluyuz.”

Bakan Dönmez, madencilerin Anadolu’nun saklı cevherlerimi emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkardığını ifade ederek, “Madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Maden ocaklarında şehit düşen madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.” dedi.