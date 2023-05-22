Fatih Dönmez: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var Katıldığı canlı yayında petrol ve doğalgaz keşif çalışmalarıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü.

Savunma sanayiiden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi.

Önce Karadeniz gazı, ardından da Gabar'da bulunan petrol...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

En az Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kadar heyecan yaratan petrol rezervi ile birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

Yeni keşiflerle ilgili konuştu

Gabar'daki keşfin ardından çalışmalar sürerken dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sahalarda sondaj çalışmalarına başlanacağını bildiren Bakan Dönmez, Zonguldak açıklarında gaz arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Bakan Dönmez daha sonra Doğu Karadeniz ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak"

Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalinin olduğunu söyleyen Dönmez, Trabzon-Rize açıklarında sondaj yapılacağını ifade etti.

Dönmez ayrıca, "Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek." mesajını da verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Faith Dönmez'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle: