Fatih Dönmez: Ordu'da beklentimiz gaz, Rize'de petrol Katıldığı canlı yayında petrol ve doğalgaz keşif çalışmalarıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında bir aramamız olacak. Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol" dedi.

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Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü.

Savunma sanayiiden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervlerinin ardından bir müjde daha geldi.

Terörden temizlenen Cudi Dağı Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesi olan petrol rezervi bulunmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım daha atılmış oldu.

Gabar'daki keşfin ardından çalışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sahalarda sondaja başlanacağını belirten Bakan Dönmez, Ordu ve Rize'yi işaret etti.

"Ordu'da beklentimiz doğalgaz, Rize'de petrol"

Bakan Dönmez "Bir yıl içerisinde bir planımız var. Hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında bir aramamız olacak. Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol." dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

Ulusumuz, halkımız gittiğimiz her yerde olağanüstü teveccü gösteriyor. Bunun nedeni de şu; Bu zamana kadar komşu ülkelerimizde bu şekilde gazlar bulunurken, bizde bu kadar büyük ilk defa bulunuyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Amasya kuyusunda çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz'de rezervlerin miktarına göre 25-30 yıl üretim yapmayı planlıyoruz. Orta Karadeniz'de Kastamonu açıklarında bir yer var orada keşif yapabiliriz, Doğu Karadeniz'de Rize taraflarında bir araştırmamız var oradan petrol bekliyoruz. Hazar'da biliyorsunuz oldukça üretimin yoğun olduğu bir yer, Karadeniz'de böyle yoğun bir üretimin olduğu bir yer olacak.

"Burada bir kazanç olacaksa biz bunu vatandaşımızın cebine yansıtacağız"