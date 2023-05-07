Fatih Dönmez: Para dilenmeye gerek yok kaynak Anadolu’da, kaynak Karadeniz’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefete yüklenerek, "Devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla. Londra’ya, Amerika’ya gidip para dilenmene gerek yok, kaynak Anadolu’da, kaynak Karadeniz’de." ifadeleri kullandı.

İHA

İstanbul bugün tarihi bir ana şahitlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ve 1 milyon 700 bin kişinin alanda bulunduğu Büyük İstanbul Mitingi vatandaşın yoğun ilgisini gördü.

eş zamanlı başlayan Emek Mahallesi mitinge çok sayıda mahalleli ilgi gösterdi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bu sırada partisinin Emek Mahallesi’nde düzenlediği mitingine katıldı.

Milletvekili adayı arkadaşları ve eski Odunpazarı Belediyesi Başkanı Burhan Sakallı’nın ardından kürsüye çıkan Bakan Dönmez’i kalabalık uzun süre alkışladı.

"Para dilenmeye gerek yok"

Bakan Dönmez yaptığı açıklamalarda muhalefete yüklenerek, "Londra’ya gidip, tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim, para dilenmeye gerek yok. Kaynak Akdeniz'de kaynak Karadeniz'de" ifadelerini kullandı.

"Kalp yapmaktan başka bir marifetleri yok"

Kürsüde AK Parti iktidarının yaptıklarından bahseden Bakan Fatih Dönmez muhalefetin sadece elleriyle kalp yaptığını belirterek şu şekilde konuştu:

Neredeyse 40 güne, 40 yılın işini sığdırdık elhamdülillah. 20 yıl önce attığımız tohumlar bugün artık ağaç olup meyve vermeye başladı. Muhalefetin bir de son 1 ayına bakalım.



Elleriyle şöyle bir hareket yapıyorlar, yapamıyorlar da. Kalp yapmaktan başka bir marifetleri yok. Eskiden sadece tek marifetleri heykel yapmaktı, şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler.



Onu da biri yapıyor, 5’i yapamıyor. Sizin elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, TEKNOFEST’te yerli ve milli uçaklarımızla, pilotlarımız gökyüzüne yapıyor.

"Londra’ya, Amerika’ya gidip para dilenmene gerek yok"

Muhalefetin ‘300 milyar dolar’ vaadi hakkında da AK Parti Eskişehir milletvekili adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle konuştu:

Muhalefetin lideri diyor ki; '300 milyar dolar temiz para getireceğim.' Nereden? Londra’ya gitmişti ya, bunu birileri yakalamış, demiş ki; 'Bizde para çok' o da hemen atlamış. Aynı adam ne demişti? Londra’dan gelen yatırımcılara tefeci demişti.



Ne ara onların parasını akladı bilemiyoruz. Öyle ya 1 yıl önce tefeci diyor, şimdi temiz para getireceğim, diyor. Londra’ya gidip, tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim; devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla.



Londra’ya, Amerika’ya gidip para dilenmene gerek yok. Tam olarak burada, kaynak Anadolu’da, kaynak Karadeniz’de.

"Terör örgütünün ve onun siyasi uzantısından da destek açıklaması geldi"

Muhalefetin terör örgütü ve siyasi uzantılarından medet umduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi: