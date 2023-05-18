Fatih Dönmez’den depremzedelere hakaret edenlere: İnsanlık nasibini almamışlar İkinci tur seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘vefa’ olarak gördüklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bir diğer gündemi depremzedelere hakaret eden CHP’lilerdi. Dönmez, “Meğer bunların yardımı aslında seçim yardımıymış. Göz boyamakmış. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler” dedi.

DHA

14 Mayıs günü Türkiye geleceğini oyladı...

Cumhur İttifakı'nın resmi olmayan sonuçlara göre önde bitirdiği seçim, ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla teşkilatta kim var kim yok, yeniden kamuoyu yoklamasına çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının da katılımıyla ‘basın buluşması’ düzenledi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Bakan Dönmez, seçmenlere büyük katılımlardan dolayı teşekkür etti.

Seçimin enerji anlamında herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hamdolsun enerji ile ilgili sorun çıkmadı"

Bildiğiniz gibi tabii seçim güvenliğinin unsurlarından bir tanesi de enerjiyle ilgili hususlardı. Hamdolsun o gün Türkiye sathında herhangi bir sorun yaşanmadan süreç tamamlanmış oldu. Milletimiz 21 yıldır olduğu gibi bir kez daha teveccühleriyle Cumhurbaşkanımıza olan güvenini ortaya koydu. Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına tüm iftira ve saldırılara rağmen Anadolu irfanı bir kez daha galip geldi.

"Kumar masallarını dağıttık"

Milletimizin ferasetiyle, oynanan her oyunu kurulmak istenen bütün tuzakları bozduk. Kumar masallarını dağıttık. Cumhur İttifakı'mızın bütün temsilcileri olarak seçim süreci boyunca sokak, sokak, kapı, kapı gezdik. Milletimize gerçekleri hakkı ve hakikati anlattık. Bir kez daha Cumhur İttifakı'ndaki bütün kardeşlerimize, üstün gayretlerinden, fedakarlıklarından, özverilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

‘İnsanlıktan nasibini almamış kişiler’

Seçimin ardından depremzedelere yapılan çirkin hareketlere de değinen Dönmez, onları ‘insanlıktan nasibini almamış kişiler’ olarak nitelendirdi.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

Seçim gecesi hep beraber bazı olaylara şahit olduk. Deprem bölgesinden, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıktı diye içlerindeki kini, nefreti ortaya çıkarttılar. Meğer bunların yardımı aslında seçim yardımıymış. Göz boyamakmış. Karşılık bekleyerek yapılmış yardımlar olduğunu anladık. Bunlar tabirimi mazur görün, insanlıktan nasibini almamış kişiler. Bunlar bunca acıya rağmen enkaz altında iktidar arayanlar.

"İkinci sınıf oyuncularla, ucuz tiyatro sergilediler"

Depremin ilk günlerinde ben de oradaydım. 45 günüm orada geçti. Devletimiz tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla, ardından tüm sivil toplum kuruluşlarımız, oraya adeta yağdı. Yardımlarını yağdırdılar. Bizzat birçok olaya yakinen şahidim. Birçok depremzedenin acısına ortak olduk. Ama bazıları da turist gibi gelip gitti. Deprem turisti adını veriyorum ben onlara. Enkaz başında fotoğraf çektirdiler. Yanlarında getirdikleri ikinci sınıf oyuncularla, ucuz tiyatro sergilediler.

"Milleti kandırmaya çalıştılar"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri seçimin hemen ardından misafirhanelerden çıkardığını anlatan Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Maalesef son günlerde özellikle bazı büyükşehir belediyeleri, muhalefet partilerinin partilerine mensup bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimizi cezalandırmak için misafirhaneden çıkartmaya bile kalktılar. Dediler ki, ‘gidin AFAD'a, bundan sonra AFAD size yardımcı olacak.’ Seçim gecesi yine bir başka tiyatroyu daha yaşadık. İki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kendi ifadeleriyle, gerçekleri çarpıtarak ‘biz öndeyiz hiç merak etmeyin’ şeklinde televizyonlardan, ekranlardan, milleti kandırmaya çalıştılar.

"Strateji değişikliğine gideceklerini söylüyorlar"

Ama bir müddet sonra onların da sesi kesildi. Çünkü sonuç zaten sandıktan çıkan neyse çeşitli ajanslar kanalıyla da olsa her partiye gitti, televizyon ekranlarına gitti ve sonuç tecelli etmiş oldu. Milletimiz bir kez daha terörle iş tutanlara, terör sevicilerine, seçim gecesi gereken cevabı verdi. Kandil'den yeni bir açıklama daha geldi; ‘ikinci turda da iş birliğimiz sürecek’ dediler. Şimdi de milliyetçi, muhafazakar kardeşlerimizin oyunu almak için video çekiyorlar. Strateji değişikliğine gideceklerini söylüyorlar.

'Bu saatten sonra ‘işte biz onlarla temasımız yoktu’ demenin faydası yok'

Ama ortada söylenmiş birçok söz var. Bunlar tamamen vatandaşın özellikle milliyetçi oyları, kendi adaylarına yönlendirilmesi adına yapılan algı operasyonudur. Kandil'den ve Kandil'in temsilcilerinin seçim meydanlarındaki konuşmalarında adeta ülkeye tehdit edercesine yapılan açıklamalardan kimin hangi tarafta olduğunu herkes ayan beyan gördü. Bu saatten sonra ‘işte biz onlarla temasımız yoktu’ demenin hiçbir gerçekliği olmaz. Bunu zaten vatandaşımız da görüyor.

"Türkiye düşmanları üzülecek ama milletimiz sevinecek"

İkinci tur seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘vefa’ gördüklerini belirten Dönmez, konuşmasını şöyle noktaladı:

Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Bir yerde ilk yarısı oynanmış maç gibi düşünebiliriz. Evet ikinci yarıya önde gidiyoruz. Ama maç 90 dakika. Hakemde milletimiz, öyle ümit ediyorum ki milletimiz yine birincil seçimde olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza desteğini devam ettirecek ve belirgin bir farkla da yine Cumhurbaşkanımıza, milletine, devletine hizmet etme yetkisi verecektir. Bir kez daha söylüyoruz. Türkiye düşmanları üzülecek ama milletimiz sevinecek.

"28 Mayıs sabahı aydınlığa hep birlikte imza atacağız"